Shimla News: लोअर बाजार में हंगामा, नगर निगम की गाड़ी से सामान लेकर भागे तहबाजारी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
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पंसारी चौक पर कर्मचारियों से भिड़े अवैध तहबाजारी
नगर निगम की टीम ने पांच का सामान किया जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी शिमला के लोअर बाजार में सोमवार शाम नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अवैध रूप से दुकानें सजाकर बैठे तहबाजारी कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम से उलझ पड़े। इस दौरान कुछ तहबाजारी नगर निगम की गाड़ी में जब्त किए गए सामान को छीनकर मौके से फरार हो गए।
नगर निगम की टीम सोमवार शाम करीब पांच बजे तहबाजारी इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर की अगुवाई में लोअर बाजार पहुंची थी। टीम ने बाजार में अवैध रूप से बैठे तहबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने पांच तहबाजारियों का सामान जब्त कर लिया। टीम जैसे ही पंसारी चौक के पास पहुंची, वहां कुछ तहबाजारियों ने कार्रवाई का विरोध कर दिया। विरोध कर रहे तहबाजारी निगम कर्मचारियों से उलझ पड़े। इसी बीच कुछ लोग निगम की गाड़ी से अपना सामान छीनकर मौके से भाग निकले। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर माहौल गरमा गया।
हालांकि, निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखते हुए अन्य तहबाजारियों का सामान भी जब्त किया। तहबाजारी इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर ने बताया कि निगम की गाड़ी से सामान छीनकर भागने वाले तहबाजारियों की पहचान की जाएगी। पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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नगर निगम की टीम ने पांच का सामान किया जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी शिमला के लोअर बाजार में सोमवार शाम नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अवैध रूप से दुकानें सजाकर बैठे तहबाजारी कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम से उलझ पड़े। इस दौरान कुछ तहबाजारी नगर निगम की गाड़ी में जब्त किए गए सामान को छीनकर मौके से फरार हो गए।
नगर निगम की टीम सोमवार शाम करीब पांच बजे तहबाजारी इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर की अगुवाई में लोअर बाजार पहुंची थी। टीम ने बाजार में अवैध रूप से बैठे तहबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने पांच तहबाजारियों का सामान जब्त कर लिया। टीम जैसे ही पंसारी चौक के पास पहुंची, वहां कुछ तहबाजारियों ने कार्रवाई का विरोध कर दिया। विरोध कर रहे तहबाजारी निगम कर्मचारियों से उलझ पड़े। इसी बीच कुछ लोग निगम की गाड़ी से अपना सामान छीनकर मौके से भाग निकले। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर माहौल गरमा गया।
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हालांकि, निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखते हुए अन्य तहबाजारियों का सामान भी जब्त किया। तहबाजारी इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर ने बताया कि निगम की गाड़ी से सामान छीनकर भागने वाले तहबाजारियों की पहचान की जाएगी। पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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