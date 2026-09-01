Shimla News: गणित प्रतियोगिता कोहबाग स्कूल प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में भारती एयरटेल फाउंडेशन के सहयोग से जिला स्तरीय वर्तनी और गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गणित प्रतियोगिता में राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोहबाग ने प्रथम, पटूखर ने द्वितीय और माहौरी ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं वर्तनी प्रतियोगिता में छोटा शिमला ने पहला, कियार ने दूसरा और पोर्टमोर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक निशा भलूनी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानाचार्या विद्या बांश्टू ने भी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर फाउंडेशन के परियोजना समन्वयक संदीप, क्षेत्रीय प्रशिक्षक विजय कुमार तिवारी और अकादमिक मार्गदर्शक सहित अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। संवाद
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