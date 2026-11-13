कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर: गांधी परिवार पर पोस्ट करना पड़ा भारी, शिमला में इन तीन धाराओं में केस दर्ज
भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ गांधी परिवार पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता अतुल शर्मा ने आरोप लगाया कि पोस्ट में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत को लेकर भड़काऊ संकेत दिए गए। पुलिस ने BNS की तीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई गांधी परिवार पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई है। इन पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटों संजय व राजीव की मृत्यु के बारे में "अत्यधिक भड़काऊ संकेत" थे।
इन तीन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस अधीक्षक (शिमला) गौरव सिंह ने बताया कि मामला शिमला निवासी अतुल शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जाएगी। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 353 और 356 के तहत पंजीकृत किया गया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि कंगना के सत्यापित हैंडल से 10 नवंबर को किए गए पोस्ट में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की दुखद मृत्यु के संबंध में भड़काऊ बातें थीं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को मेल के जरिये शिकायत भेजी थी। इसमें कंगना के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी और कठोर, समयबद्ध साइबर-फोरेंसिक जांच की मांग की गई थी। यह शिकायत गुरुवार रात 7:51 बजे भेजी गई थी।
पोस्ट में लगाए गए आरोप
शर्मा के अनुसार, कंगना के पोस्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को "रहस्यमय विदेशी नागरिक" बताया गया है। इन पोस्ट में यह भी कहा गया कि उनके रिश्तेदारों की एक के बाद एक हत्या कर दी गई, जिससे वह सरकार की मुखिया बन गईं। इसमें "कितना सुविधाजनक" जैसी टिप्पणी भी की गई थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को परिवार के निवास से अचानक निकाले जाने का आरोप भी पोस्ट में लगाया गया था।
सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप
शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि यह सुनियोजित बयानबाजी राजनीतिक असहमति की सीमा पार करती है। यह सार्वजनिक शत्रुता भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने में सक्षम है। पोस्ट में झूठी जानकारी फैलाकर सार्वजनिक शरारत करने का आरोप भी है। ये पोस्ट विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे सकते हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हो सकते हैं।