कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर: गांधी परिवार पर पोस्ट करना पड़ा भारी, शिमला में इन तीन धाराओं में केस दर्ज

इन तीन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस अधीक्षक (शिमला) गौरव सिंह ने बताया कि मामला शिमला निवासी अतुल शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जाएगी। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 353 और 356 के तहत पंजीकृत किया गया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि कंगना के सत्यापित हैंडल से 10 नवंबर को किए गए पोस्ट में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की दुखद मृत्यु के संबंध में भड़काऊ बातें थीं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को मेल के जरिये शिकायत भेजी थी। इसमें कंगना के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी और कठोर, समयबद्ध साइबर-फोरेंसिक जांच की मांग की गई थी। यह शिकायत गुरुवार रात 7:51 बजे भेजी गई थी।