Shimla News: कमल लोहिया बने कोटशेरा कॉलेज के पीटीए अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
योगेश उपाध्यक्ष और डॉ. निखिल बने सचिव
यश देश दुल्टा कोषाध्यक्ष, चंपा मुख्य सलाहकार नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान (कोटशेरा) के पीटीए फंड में करीब 18 लाख रुपये की राशि शेष है। बुधवार को हुई पीटीए की आम सभा में यह जानकारी दी गई।
पीटीए की नई कार्यकारिणी का अध्यक्ष कमल लोहिया को चुना गया। योगेश वर्मा उपाध्यक्ष, डॉ. निखिल सारटा सचिव, हेमंत कुमार शर्मा संयुक्त सचिव, यश देश दुल्टा कोषाध्यक्ष, चंपा मुख्य सलाहकार और रविंदर शर्मा पदेन सदस्य चुने गए। शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में डॉ. कामिनी नेगी, डॉ. वीणा शर्मा और डॉ. देवेश को शामिल किया गया। अभिभावक प्रतिनिधियों में अंजू मेहता, राज कुमार, उर्मिला तोमर और मनीषा कुमारी शामिल हैं। पीटीए के अनुसार पिछले सत्र की शुरुआत 12.21 लाख रुपये के प्रारंभिक शेष से हुई थी। वर्ष 2025-26 में पीटीए के माध्यम से करीब 14.5 लाख रुपये की राशि जमा हुई। वहीं मौजूदा सत्र में अब तक 11.9 लाख रुपये और जमा हो चुके हैं। उपलब्ध राशि में से 10.3 लाख रुपये विद्यार्थियों के लिए नए हुड खरीदे जाएंगे। बैठक में पीटीए सचिव डॉ. निखिल सारटा ने वित्तीय रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. गोपाल चौहान भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
यश देश दुल्टा कोषाध्यक्ष, चंपा मुख्य सलाहकार नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान (कोटशेरा) के पीटीए फंड में करीब 18 लाख रुपये की राशि शेष है। बुधवार को हुई पीटीए की आम सभा में यह जानकारी दी गई।
पीटीए की नई कार्यकारिणी का अध्यक्ष कमल लोहिया को चुना गया। योगेश वर्मा उपाध्यक्ष, डॉ. निखिल सारटा सचिव, हेमंत कुमार शर्मा संयुक्त सचिव, यश देश दुल्टा कोषाध्यक्ष, चंपा मुख्य सलाहकार और रविंदर शर्मा पदेन सदस्य चुने गए। शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में डॉ. कामिनी नेगी, डॉ. वीणा शर्मा और डॉ. देवेश को शामिल किया गया। अभिभावक प्रतिनिधियों में अंजू मेहता, राज कुमार, उर्मिला तोमर और मनीषा कुमारी शामिल हैं। पीटीए के अनुसार पिछले सत्र की शुरुआत 12.21 लाख रुपये के प्रारंभिक शेष से हुई थी। वर्ष 2025-26 में पीटीए के माध्यम से करीब 14.5 लाख रुपये की राशि जमा हुई। वहीं मौजूदा सत्र में अब तक 11.9 लाख रुपये और जमा हो चुके हैं। उपलब्ध राशि में से 10.3 लाख रुपये विद्यार्थियों के लिए नए हुड खरीदे जाएंगे। बैठक में पीटीए सचिव डॉ. निखिल सारटा ने वित्तीय रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. गोपाल चौहान भी मौजूद रहे।
विज्ञापन