Shimla News: जेएस सोढ़ी बने एचपीयू में नेटवर्किंग प्रभारी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में नेटवर्किंग प्रभारी बदले गए हैं। कुलपति ने तत्काल प्रभाव से नए आदेश जारी किए हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्ट्रूमेंटेशन अभियंता जेएस सोढ़ी को नेटवर्किंग प्रभारी नियुक्त किया है। वह अपने वर्तमान कार्यों के साथ यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहायक आचार्य डॉ. तरुण शर्मा के पास थी। नए आदेश से डॉ. शर्मा को अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया है। विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग ने दो सितंबर को कार्यालय आदेश जारी किया। संवाद
विज्ञापन