दो किलो अफीम तस्करी की आरोपी महिला को नहीं मिली जमानत

वहीं दो किलोग्राम अफीम बरामदगी के मामले में आरोपी महिला को अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश-दो, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने 20 नवंबर को आरोपी लक्ष्मी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी मूल रूप से नेपाल के लमजुंग जिले की रहने वाली है और वर्तमान में सोलन जिले के कंडाघाट में किराये पर रह रही थी। पुलिस के अनुसार, कुमारसैन थाना में 10 अप्रैल को दर्ज मामले में आरोपी महिला के कब्जे से दो किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। पुलिस ने मामले में जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।