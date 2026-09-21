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Shimla News: जागृति अध्यक्ष और शमन बने काउंसिल के उपाध्यक्ष मनोनीत

Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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Jagriti nominated as President and Shaman as Vice President of SCA.
यूआईएलएस में स्टूडेंट्स बार काउंसिल गठित
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हिमानी महासचिव और गुंजन संयुक्त सचिव बनाए
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विधिक अध्ययन संस्थान यूआईएलएस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्टूडेंट्स बार काउंसिल के पदाधिकारियों का मनोनयन कर दिया है। इसमें जागृति ठाकुर अध्यक्ष, शमन तेजस खिमटा को उपाध्यक्ष, हिमानी को महासचिव और गुंजन को संयुक्त सचिव बनाया है। यह नियुक्ति रिजल्ट में हासिल किए अंकों की मेरिट के आधार पर की गई है।


यूआईएलएस के निदेशक प्रो. शिव कुमार डोगरा की ओर से जारी कार्यालय आदेश के तहत इन विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। निदेशक ने पदाधिकारियों और सदस्यों को पद शपथ ग्रहण करवाई। काउंसिल में पाहुलप्रीत कौर, अंशुम किशोर कौल, अंशिका नेगी, नीलाक्षी ठाकुर, दिव्यांशी, प्रणव गौतम, श्रेया चंदेल, शगुन उप्पल, मोहित और गरिमा को सदस्य बनाया है। काउंसिल का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक रहेगा। यूआईएलएस के अनुसार काउंसिल विद्यार्थियों की शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सहभागिता बढ़ाने के साथ छात्र हितों से जुड़े विषयों के समन्वय में भी भूमिका निभाएगी। संवाद
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