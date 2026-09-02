Shimla News: अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर अंबाला से किया गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
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ढली क्षेत्र में पकड़े गए 9 ग्राम चिट्टे के मामले में बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर शिमला पुलिस की कार्रवाई
पूछताछ में सप्लाई चेन की तह तक पहुंचेगी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने हरियाणा के अंबाला कैंट क्षेत्र में दबिश देकर अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है।
आरोपी अजय (33) निवासी मनीमाजरा चंडीगढ़ का रहने वाला है और वर्तमान में अंबाला कैंट में रह रहा था। यह मामला 21 जुलाई को पुलिस स्टेशन ढली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले से जुड़ा है। पुलिस ने कुलदीप और मनोज से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके अलावा आरोपियों से नकदी और वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। आरोपियों से पूछताछ और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर पुलिस ने नशे की सप्लाई के बैकवर्ड लिंक खंगाले। इसमें अजय की संलिप्तता सामने आई। इसके आधार पर पुलिस ने अंबाला कैंट क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लिंक और नेटवर्क के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है।
वर्ष 2026 में 73 तस्कर गिरफ्तार
शिमला पुलिस ने आठ महीनों में 73 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि वर्ष 2025 में आठ और वर्ष 2024 में 12 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह बैकवर्ड लिंकेज की जांच में इस साल अभी तक 56 अंतरराज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं। वर्ष 2025 में चार और वर्ष 2024 में तीन नेटवर्क ध्वस्त किए गए थे।
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कोट :
शिमला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके तहत ढली में दर्ज एनडीपीएस के मामले में अंबाला से अंतरराज्यीय ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।
-गौरव सिंह, एसएसपी शिमला
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पूछताछ में सप्लाई चेन की तह तक पहुंचेगी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने हरियाणा के अंबाला कैंट क्षेत्र में दबिश देकर अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है।
आरोपी अजय (33) निवासी मनीमाजरा चंडीगढ़ का रहने वाला है और वर्तमान में अंबाला कैंट में रह रहा था। यह मामला 21 जुलाई को पुलिस स्टेशन ढली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले से जुड़ा है। पुलिस ने कुलदीप और मनोज से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके अलावा आरोपियों से नकदी और वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। आरोपियों से पूछताछ और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर पुलिस ने नशे की सप्लाई के बैकवर्ड लिंक खंगाले। इसमें अजय की संलिप्तता सामने आई। इसके आधार पर पुलिस ने अंबाला कैंट क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लिंक और नेटवर्क के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है।
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वर्ष 2026 में 73 तस्कर गिरफ्तार
शिमला पुलिस ने आठ महीनों में 73 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि वर्ष 2025 में आठ और वर्ष 2024 में 12 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह बैकवर्ड लिंकेज की जांच में इस साल अभी तक 56 अंतरराज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं। वर्ष 2025 में चार और वर्ष 2024 में तीन नेटवर्क ध्वस्त किए गए थे।
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कोट :
शिमला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके तहत ढली में दर्ज एनडीपीएस के मामले में अंबाला से अंतरराज्यीय ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।
-गौरव सिंह, एसएसपी शिमला