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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Inspection of wards for the Yellow Line in the city will begin on October 24.

Shimla News: शहर में येलो लाइन के लिए 24 अक्तूबर से होगा वार्डों का निरीक्षण

Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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Inspection of wards for the Yellow Line in the city will begin on October 24.
एडीएम की अगुवाई वाली कमेटी करेगी निरीक्षण
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नगर निगम का शुक्रवार को प्रस्तावित निरीक्षण दौरा टला
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी शिमला में येलो लाइन लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब 24 अक्तूबर से वार्डों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद ही शहर में येलो लाइन लगाने के लिए स्थानों को चिह्नित कर आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को दो वार्डों का निरीक्षण प्रस्तावित था, लेकिन एडीएम के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण इसे टालना पड़ा।

शहर में येलो लाइन लगाने के लिए एडीएम की अगुवाई में गठित कमेटी वार्डों का निरीक्षण करेगी। कमेटी मौके पर जाकर उन स्थानों का जायजा लेगी, जहां येलो लाइन लगाई जानी है। निरीक्षण के बाद संबंधित स्थानों को चिह्नित कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने बताया कि वार्डों का निरीक्षण जल्द किया जाएगा। इसके बाद शहर में येलो लाइन लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। वार्डों का निरीक्षण पूरा होने के बाद ही येलो लाइन लगाने के लिए स्थानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे शहर में निर्धारित स्थानों पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
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