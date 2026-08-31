Shimla News: आरकेएमवी में दी डिजिटल सुरक्षा की जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला ने जागृति योजना-2025 के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) में सशक्त युवा, सशक्त भारत विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 300 छात्राओं ने भाग लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के श्रीकृष्ण, उपमुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता शैलजा सूद, साइबर अपराध थाना कसुम्पटी के कांस्टेबल कमलेश, ललित तंवर ने छात्राओं को कानूनी और डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। छात्राओं को महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता और रैगिंग संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। नशे के दुरुपयोग से बचाव के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित धोखाधड़ी, डीपफेक, साइबर प्रतिरूपण और ऑनलाइन वित्तीय ठगी से बचने के तरीके बताए गए। विशेषज्ञों ने डिजिटल गोपनीयता और सामाजिक माध्यमों के जिम्मेदार इस्तेमाल पर भी जानकारी दी। संवाद
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