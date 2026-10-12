Shimla News: त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, दालें और चीनी महंगी

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सोमवार से बाजार में नए दामों के हिसाब से दालों की बिक्री भी शुरू हो गई है। कीमतें बढ़ने से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ना तय है। दालों के महंगे होने से अब आम लोगों की थाली पर भी इसका असर पड़ने लगा है।