{"_id":"6ad2332c997aab7075049931","slug":"hundreds-of-affected-people-took-to-the-streets-demanding-to-save-their-homes-and-stop-tunnel-construction-shimla-news-c-19-sml1002-805034-2026-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: घर बचाने और टनल निर्माण बंद करने की

मांग पर सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: घर बचाने और टनल निर्माण बंद करने की मांग पर सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रभावित

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

