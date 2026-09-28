Shimla News: लोक वाद्य यंत्रों पर एचपीयू की टीम करेगी अध्ययन

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अध्ययन में सिराज घाटी में प्रचलित लोक वाद्य यंत्रों और उनसे जुड़ी संगीत परंपराओं पर शोध होगा। इसके साथ इन वाद्य यंत्रों की स्थानीय संस्कृति और सामाजिक जीवन में भूमिका का अध्ययन किया जाएगा। परियोजना में क्षेत्रीय कार्य को अहम हिस्सा बनाया गया है। शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर लोक परंपराओं से जुड़ी जानकारी जुटाएगा और उसका शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करेगा। परियोजना की अवधि तीन माह रखी है। इसके लिए एक लाख रुपये का बजट तय है। चयनित शोध सहायक या अन्वेषक को बजट की अधिकतम 35 प्रतिशत राशि तक मानदेय दिया जाएगा। पद परियोजना आधारित होगा।आवेदन के लिए संगीत या इतिहास में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और नेट अनिवार्य है। शैक्षणिक लेखन और क्षेत्रीय कार्य का अनुभव वांछनीय योग्यता में रखा है। इच्छुक अभ्यर्थियों का वॉक-इन साक्षात्कार 5 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे इतिहास विभाग में होगा। अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्र, उनकी प्रतियां और दो पासपोर्ट आकार के फोटो लाने होंगे।