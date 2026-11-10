Shimla News: एचपीयू में विभिन्न कोर्सों की परीक्षाएं आयोजित
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तहत मंगलवार को स्नातक सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की गईं। विवि से संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों ने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षाएं दीं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के साथ बीसीए, बीबीए, बीवॉक, बीएफए और बीपीए सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का दौर चल रहा है। विवि की परीक्षा शाखा ने परीक्षाओं के लिए पहले ही समयसारिणी जारी की है। संवाद
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