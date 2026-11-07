हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय: परीक्षा प्रणाली डिजिटल होगी, 30 हजार छात्र घर बैठे पाएंगे सुविधा

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर अपनी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय करीब 1.50 करोड़ रुपये की लागत से वेब आधारित एकीकृत परीक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करेगा।

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इससे विश्वविद्यालय और इसके 50 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी अधिकांश कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण, परीक्षा फार्म भरने, फीस जमा करने, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परिणाम देखने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। परिणाम घोषित करने और प्रमाणपत्र जारी करने तक का काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। विद्यार्थी अपने कोर्स और विषयों के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। सिस्टम स्वतः उनकी पात्रता और उपस्थिति संबंधी शर्तों की जांच करेगा। परीक्षा फार्म भरते समय निर्धारित फीस की गणना भी ऑनलाइन होगी। विद्यार्थी पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा कर सकेंगे और भुगतान की जानकारी पोर्टल पर तत्काल अपडेट हो जाएगी। विद्यार्थियों को क्यूआर कोड युक्त डिजिटल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। परीक्षा केंद्रों पर इनकी डिजिटल माध्यम से जांच की जा सकेगी। परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी अपने लॉगिन से रिजल्ट देख सकेंगे और डिजिटल मार्क्सशीट व ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।