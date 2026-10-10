HP Cabinet Decisions: सुक्खू सरकार करेगी बंपर भर्तियां, 14 हजार पदों को भरने की मंजूरी, जानें 20 बड़े फैसले

सीबीएसई स्कूल शिक्षकों के 3900 पद भरे जाएंगे, स्टाफ नर्स के 500 पद मंजूर

मंत्रिमंडल बैठक में वन रक्षक के 500 पदों को मंजूरी दी। साथ ही सीबीएसई के साथ 100 और स्कूलों को जोड़ने का फैसला किया गया, जिसके लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी। इन स्कूलों के लिए, नई योजना आधारित भर्ती के तहत 3900 शिक्षक और 900 गैर शिक्षण पद भरने की भी मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज काडर) के 320 पदों को बैकलॉग कोटे के तहत भरने का निर्णय लिया गया। वनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए 57 पद भरे जाएंगे। 40 पद रेडियोग्राफर के मंजूरी किए गए हैं। स्टाफ नर्स के 500 पद मंजूर किए हैं। 40 पद विशेषज्ञ डॉक्टरों के मेडिकल काॅलेज भरे जाएंगे। 10 पद कर एवं राज्य आबकारी में जूनियर सेक्शन अधिकारी के भरे जाएंगे। बागवानी विस्तार अधिकारी के 40 पद और सीनियर असिस्टेंट के पांच पद भरने को मंजूरी दी। 10 पद बागवानी अधिकारियों के मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने करूणामूलक आधार पर नाैकरी के मामलों को भी मंजूरी दी।





