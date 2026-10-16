हिमाचल प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 व कुकुमसेरी में -1.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उधर, सोलन में नेपाली मूल के एक व्यक्ति से मारपीट कर 85 हजार रुपये लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने चार लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। वहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने हिमाचल प्रदेश में मानसून आपदा और कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों से जुड़े मामले में राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर गंभीर रुख अपनाया है। दूसरी तरफ हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल की जजरी पंचायत में खेत में ट्रैक्टर पलटने से 58 वर्षीय चालक की मौत हो गई। नशे के अवैध कारोबार पर चोट करने के लिए ऊना पुलिस ने अब तस्करों की संपत्ति की जांच तेज कर दी है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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