HP Big News: एनएलयू का दीक्षांत समारोह, डॉक्टर निलंबित, अंब में मिली लापता विवाहिता; शोघी में चिट्टा बरामद

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हिमाचल प्रदेश में रविवार को कई अहम घटनाक्रम सामने आए। शिमला में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कमजोर वर्गों तक न्याय पहुंचाने पर जोर दिया। ऊना में प्रसूता और गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में महिला चिकित्सक को निलंबित किया गया है। वहीं, हमीरपुर से लापता विवाहिता अंब में मिली, शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रमुख शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और शिमला के शोघी में बस की तलाशी के दौरान करीब 22 ग्राम चिट्टा बरामद होने पर दो युवकों को गिरफ्तार किया गया।