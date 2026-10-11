हिमाचल प्रदेश: अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश, बर्फबारी और आंधी-बिजली को लेकर बड़ा अपडेट; जानें

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हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज अगले पांच दिनों तक बदला रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्तूबर को कई स्थानों पर बारिश और ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी के साथ कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। 12 से 15 अक्तूबर तक भी अलग-अलग इलाकों में बारिश, बर्फबारी और आंधी-बिजली को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम अगले पांच दिनों तक लोगों की चिंता बढ़ा सकता है। मौसम विभाग के 11 अक्तूबर 2026 को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में आंधी, बिजली चमकने और ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी दी गई है। विज्ञापन





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11 अक्तूबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 अक्तूबर को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। ऊंची पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सराहन में 30.1 मिलीमीटर बारिश हुई। पालमपुर में 6.0, सुंदरनगर में 5.6, धर्मशाला में 1.1 और मनाली में 1.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।



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12 से 15 अक्तूबर तक भी बदला रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं, 14 और 15 अक्तूबर को कई स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। सप्ताह के अंतिम दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।



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इन जिलों में आंधी और बिजली चमकने की चेतावनी

मौसम विभाग के जिला-वार पूर्वानुमान में 11 अक्तूबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। कांगड़ा, बिलासपुर और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका भी व्यक्त की गई है।

12 से 15 अक्तूबर के दौरान भी अलग-अलग दिनों में कुछ जिलों में आंधी और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार लाहौल-स्पीति और किन्नौर में इन दिनों के लिए जिला-स्तर पर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। ऊंचे क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी की संभावना फिर भी बनी रह सकती है।

तापमान में पहले गिरावट, फिर बढ़ोतरी के आसार

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। अधिकतम तापमान में भी अगले 24 घंटों के दौरान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट आने का अनुमान है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में इसमें धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

खराब मौसम में बरतें सावधानी

मौसम विभाग ने आंधी, बिजली और भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को बिजली चमकने के समय पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। भारी बारिश के दौरान नदी-नालों से दूर रहें तथा यात्रा करते समय सड़क और मौसम की स्थिति का ध्यान रखें।