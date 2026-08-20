Shimla News: छात्रावास शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी

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इससे पहले शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई थी। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा जारी रखने का ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। संवाद