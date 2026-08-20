Shimla News: छात्रावास शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने छात्रावास शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र विद्यार्थी 22 अगस्त तक शुल्क जमा कर सकेंगे।
इससे पहले शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई थी। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा जारी रखने का ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। संवाद
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इससे पहले शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई थी। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा जारी रखने का ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। संवाद
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