खेल सितारों को सम्मान: हिमाचल के 419 खिलाड़ियों पर बरसे 17.85 करोड़ के इनाम, सीएम सुक्खू ने किया सम्मानित

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को राजधानी शिमला के होटल पीटरहॉफ में प्रदेश के करीब 419 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमरत्न कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि वितरित की। इस दाैरान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम में शामिल रहीं कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना व पूर्व कप्तान रितु नेगी को भी पुरस्कार राशि दी गई। राज्यस्तरीय समारोह में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को कुल 17 करोड़ 85 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले 51 और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 368 खिलाड़ी शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 13 करोड़ 55 लाख रुपये और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए चार करोड़ 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है।

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नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को दी गई पुरस्कार राशि में 150 से 300 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चार साल में दूसरी बार खिलाड़ियों के सम्मान में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जापान में हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी नियमानुसार पूरी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी रोजगार में खेल कोटे के तहत तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। खिलाड़ियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के विषय पर मुख्यमंत्री के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को दी गई पुरस्कार राशि में 150 से 300 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चार साल में दूसरी बार खिलाड़ियों के सम्मान में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जापान में हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी नियमानुसार पूरी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी रोजगार में खेल कोटे के तहत तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। खिलाड़ियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के विषय पर मुख्यमंत्री के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।