हिमाचल में मौसम का बदलेगा मिजाज: 10 और 11 नवंबर को बारिश-बर्फबारी के आसार; फिलहाल पांच दिन मौसम रहेगा शुष्क

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भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र शिमला की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में अगले पांच दिनों यानी 9 नवंबर तक सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 10 और 11 नवंबर को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है।

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ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।



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उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों के ऊपरी हिस्से शामिल हैं। वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ भागों के साथ सोलन तथा सिरमौर के अधिकांश क्षेत्र आते हैं।

पांच दिनों तक किसी जिले में चेतावनी नहीं

मौसम विभाग ने 5 से 9 नवंबर तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। बुलेटिन में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में इन पांच दिनों के दौरान किसी तरह की चेतावनी नहीं दिखाई गई है।

विभाग के अनुसार, बारिश, बर्फबारी, गरज-चमक, तेज हवाओं, ओलावृष्टि, कोहरे और लू जैसी स्थितियां पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज नहीं की गईं।

ऊंचे क्षेत्रों में रातें ठंडी, ऊना में सबसे अधिक तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश मौसम केंद्रों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से 2 डिग्री नीचे से 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में यह 6 से 16 डिग्री और निचले पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

मौसम बुलेटिन के अनुसार, 5 नवंबर को सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

अगले दिनों में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावित बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड का अहसास बढ़ सकता है।

फिलहाल प्रदेशवासियों और पर्यटकों को 10 और 11 नवंबर के मौसम पर नजर रखनी होगी। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा करने वालों के लिए मौसम विभाग के आगामी अपडेट देखना उपयोगी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की आहट के बीच मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में बदल सकता है। प्रदेश में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन 10 और 11 नवंबर को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर और बढ़ सकता है।