हिमाचल माैसम: प्रदेश से इतने दिनों में विदा होगा मानसून, पांच-छह अक्तूबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 30 Sep 2026 02:56 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिन मौसम राहत भरा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार-पांच दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद 5 और 6 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल 30 सितंबर से 6 अक्तूबर तक किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर अब करीब आता दिखाई दे रहा है। सितंबर का आखिरी दिन प्रदेश में मौसम के लिहाज से काफी शांत रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों के लिए ऐसा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें ज्यादातर समय आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। माैसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में हिमाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। हालांकि अक्तूबर के पहले सप्ताह के अंत में हल्की बारिश दस्तक दे सकती है।
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मौसम विभाग के 30 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार अगले चार-पांच दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। यानी आने वाले दिनों में तापमान लगभग इसी दायरे में बना रह सकता है।
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30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक मौसम रहेगा शुष्क
मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक प्रदेश के मैदानी, निचले पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। जिला स्तर पर भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए इन दिनों किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। यानी अक्तूबर की शुरुआत हिमाचल में फिलहाल बारिश के बजाय साफ मौसम के साथ होने वाली है।
मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक प्रदेश के मैदानी, निचले पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। जिला स्तर पर भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए इन दिनों किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। यानी अक्तूबर की शुरुआत हिमाचल में फिलहाल बारिश के बजाय साफ मौसम के साथ होने वाली है।
5 और 6 अक्तूबर को बदल सकता है मौसम
हालांकि मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। बुलेटिन के मुताबिक इन दोनों दिनों में मैदानी/निचले पहाड़ी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि बारिश का कोई बड़ा दौर आने की संभावना फिलहाल नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
हालांकि मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। बुलेटिन के मुताबिक इन दोनों दिनों में मैदानी/निचले पहाड़ी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि बारिश का कोई बड़ा दौर आने की संभावना फिलहाल नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
अभी तक कहीं भारी बारिश की चेतावनी नहीं
सबसे राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के लिए किसी भी दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की है। भारी बारिश या गरज-चमक को लेकर भी फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में केवल एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। रामपुर बुशहर में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि खदराला में 7.1 मिलीमीटर और सांगला में 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
सबसे राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के लिए किसी भी दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की है। भारी बारिश या गरज-चमक को लेकर भी फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में केवल एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। रामपुर बुशहर में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि खदराला में 7.1 मिलीमीटर और सांगला में 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
ताबो सबसे ठंडा, बिलासपुर सबसे गर्म
तापमान की बात करें तो बुधवार को ताबो में न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं पिछले दिन बिलासपुर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक था।
प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 13 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 12 से 16 डिग्री और निचले पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में 13 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 19 से 22 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 25 से 31 डिग्री और निचले पहाड़ी/मैदानी क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
तापमान की बात करें तो बुधवार को ताबो में न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं पिछले दिन बिलासपुर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक था।
प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 13 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 12 से 16 डिग्री और निचले पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में 13 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 19 से 22 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 25 से 31 डिग्री और निचले पहाड़ी/मैदानी क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल
मौसम विभाग ने बुलेटिन में यह भी बताया है कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। यानी हिमाचल में भी अब मानसून की विदाई का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां कम रहने और मौसम के अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने बुलेटिन में यह भी बताया है कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। यानी हिमाचल में भी अब मानसून की विदाई का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां कम रहने और मौसम के अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल हिमाचल में भारी बारिश को लेकर चिंता वाली स्थिति नहीं है। अगले चार दिन मौसम शुष्क रहेगा और 5-6 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश ही संभावित है।