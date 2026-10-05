मौसम अपडेट: मानसून की विदाई के बाद फिर बरसेंगे बादल, हिमाचल प्रदेश में छह से 10 अक्तूबर तक अलर्ट; बढ़ेगी ठंड
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 05 Oct 2026 09:17 AM IST
सार
मानसून की वापसी के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम केंद्र शिमला ने 6 से 10 अक्तूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 6 अक्तूबर को कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
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विस्तार
मानसून की वापसी के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र शिमला ने 6 से 10 अक्तूबर तक कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 अक्तूबर को सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में खुले स्थानों और सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके अगले दिन यानी 7 अक्तूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर भी जारी रह सकता है।
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5 से 10 अक्तूबर तक बारिश और बर्फबारी के आसार
मौसम केंद्र के अनुसार 5 से 10 अक्तूबर तक प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव का असर अधिक देखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ सकता है, जबकि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं।
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ऊना सबसे गर्म, केलांग सबसे ठंडा
प्रदेश में तापमान की बात करें तो ऊना 34.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं भुंतर और नेरी में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री, बिलासपुर में 32.0 डिग्री, शिमला में 24.9 डिग्री और कल्पा में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलांग में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकुमसेरी और ताबो में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, कल्पा में 9.4 डिग्री और शिमला में 15.0 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव का असर प्रदेश में पर्यटन, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।
प्रदेश में तापमान की बात करें तो ऊना 34.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं भुंतर और नेरी में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री, बिलासपुर में 32.0 डिग्री, शिमला में 24.9 डिग्री और कल्पा में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलांग में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकुमसेरी और ताबो में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, कल्पा में 9.4 डिग्री और शिमला में 15.0 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव का असर प्रदेश में पर्यटन, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।