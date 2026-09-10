हिमाचल: कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों की कुलपति चयन समितियां भंग, राज्यपाल सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्यपाल एवं कुलाधिपति कविंद्र गुप्ता ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति चयन के लिए गठित पुरानी खोज-सह-चयन समितियों को भंग कर दिया है।
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हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्यपाल एवं कुलाधिपति कविंद्र गुप्ता ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति चयन के लिए गठित पुरानी खोज-सह-चयन समितियों को भंग कर दिया है। अब दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति चयन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं में समितियों को वापस लेने की जानकारी दी गई है।
कृषि विवि के कुलपति पद के लिए खोज-सह-चयन समिति का गठन 15 मई 2025 को किया था। इसके बाद 21 जुलाई 2025 को कुलपति पद के लिए विज्ञापन और नोटिस जारी किए थे। हाईकोर्ट में दायर मामलों में पारित निर्णय के अनुपालन में अब इस समिति को भंग कर दिया है। इसी तरह नौणी विवि के कुलपति चयन के लिए 21 जून 2025 को गठित समिति को भी वापस ले लिया है। यहां भी कुलपति पद के लिए 21 जुलाई 2025 को विज्ञापन और नोटिस जारी किए गए थे। राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि दोनों विश्वविद्यालयों के लिए नई और ताजा खोज-सह-चयन समितियों का गठन अलग-अलग किया जाएगा।