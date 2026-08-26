हिमाचल: 155 दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण के इंतजार में, नई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी

हिमाचल प्रदेश में दंत चिकित्सकों के 59 पद रिक्त, रिक्तियां भरने की प्रक्रिया जारी

प्रदेश के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों के 59 पद खाली हैं। कुल 211 स्वीकृत पदों में से ये पद रिक्त बताए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विधानसभा में यह जानकारी दी। मंत्री शांडिल ने विधायक केवल सिंह पठानिया के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिक्त पदों को भरना एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार इन पदों को भरने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत दंत चिकित्सकों के 14 पद स्वीकृत हैं। मंत्री ने बताया कि एनएचएम के तहत स्वीकृत सभी 14 पद वर्तमान में भरे हुए हैं। इन 14 पदों में से 13 पद राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आते हैं। एक पद जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र के तहत आईजीएमसी शिमला के लिए मंजूर किया गया है। इन दोनों प्रकार के केंद्रों में कुल 211 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इनमें से 59 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है।