{"_id":"6ae1b7dcbc9e23ed1c00b88c","slug":"himachal-pradesh-weather-forecast-rain-snowfall-october-29-30-2026-2026-10-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल मौसम: 29-30 अक्तूबर से होगा बदलाव, कई जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार; 2-5 डिग्री तक गिरेगा तापमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके बाद कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 28 अक्तूबर को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, 29 और 30 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम में इस बदलाव के साथ अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने का भी अनुमान है। विज्ञापन

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29 और 30 अक्तूबर को बारिश-बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 और 30 अक्तूबर को मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के शेष दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

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शिमला समेत इन जिलों में गरज-चमक की संभावना

मौसम विभाग के जिला-वार पूर्वानुमान में 29 और 30 अक्तूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। सोलन में 29 अक्तूबर को एक-दो स्थानों पर गरज-चमक हो सकती है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित अन्य जिलों के लिए भी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं क्षेत्र की ऊंचाई और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हैं। 31 अक्तूबर और 1 नवंबर को जिला-वार चेतावनी तालिका में किसी विशेष चेतावनी का उल्लेख नहीं किया गया है।

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2 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं, अधिकतम तापमान में भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है।

कुकुमसेरी में माइनस में पहुंचा न्यूनतम तापमान

बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य के आसपास दर्ज किया गया। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -3 से 8 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 6 से 17 डिग्री और मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा।