हिमाचल: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45% से बढ़कर 50% हुआ, नवंबर में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं। वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

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सरकार की ओर से जारी आदेश हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा (ऑल इंडिया सर्विसेज) के अधिकारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

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नवंबर में मिलेगा बढ़े हुए डीए का भुगतान

वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्तूबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जो नवंबर 2026 में देय होगा। यानी पात्र कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाले वेतन में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।

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जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से जुड़े बकाये का भी प्रावधान

सरकारी आदेश में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को दो हिस्सों में दर्शाया गया है। इसमें 1 जुलाई 2023 से 1 प्रतिशत और 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। इन अवधियों से 30 सितंबर 2026 तक की बकाया राशि का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए सरकार अलग से आदेश जारी करेगी।

भुगतान में रुपये तक राउंड ऑफ करने का नियम

आदेश में भुगतान की गणना को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। महंगाई भत्ते की राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश होने पर उसे अगले पूरे रुपये तक बढ़ाया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।



वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का यह निर्णय राज्य के पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते से उनके वेतन में वृद्धि होगी, जबकि बकाया भुगतान की प्रक्रिया अलग से जारी होने वाले आदेशों के आधार पर पूरी की जाएगी।