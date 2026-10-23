हिमाचल: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, दिवाली पर 5% डीए, क्लास-4 कर्मियों को मिलेंगे 10 हजार रुपये अतिरिक्त

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुसार, दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों को त्योहार के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए से संबंधित नोटिफिकेशन 1 नवंबर को जारी की जाएगी।सरकार की ओर से क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने की बात भी कही गई है। इस घोषणा से संबंधित विस्तृत जानकारी और भुगतान की प्रक्रिया आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।