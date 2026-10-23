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हिमाचल: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, दिवाली पर 5% डीए, क्लास-4 कर्मियों को मिलेंगे 10 हजार रुपये अतिरिक्त

Fri, 23 Oct 2026 01:27 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 23 Oct 2026 01:27 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की बात कही है। 

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दीपावली पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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दीपावली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
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कर्मचारियों को मिलेगा 5 प्रतिशत डीए
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुसार, दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों को त्योहार के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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पहली तारीख को जारी होगी नोटिफिकेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए से संबंधित नोटिफिकेशन 1 नवंबर को जारी की जाएगी।

क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त
सरकार की ओर से क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने की बात भी कही गई है। इस घोषणा से संबंधित विस्तृत जानकारी और भुगतान की प्रक्रिया आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
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