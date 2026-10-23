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हिमाचल: करवा चौथ से सात दिन पहले उजड़ा कोमल का सुहाग, पति चंद्रमणि के निधन से परिवार में मातम

Fri, 23 Oct 2026 12:24 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, होली/चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, होली/चंबा। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 23 Oct 2026 12:24 PM IST
सार

चंबा जिले के होली क्षेत्र के कुलेठ गांव में चंद्रमणि कुलेठी के निधन से परिवार गहरे सदमे में है। करवा चौथ से सात दिन पहले पति को खोने से पत्नी कोमल की त्योहार से जुड़ी उम्मीदें टूट गईं। पति के निधन से पत्नी और पिता धर्मचंद सहित पूरा परिवार शोक में डूबा है।

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komal loses husband chandramani seven days before karwa chauth chamba
मृतक चंद्रमणि कुलेठी अपनी पत्नी और बच्चे संग। (फाइल फोटोः। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखने की तैयारी कर रही कोमल की खुशियां त्योहार से सात दिन पहले ही छिन गईं। चंबा जिले के होली क्षेत्र के कुलेठ गांव में उनके पति चंद्रमणि कुलेठी का असमय निधन हो गया। इस घटना से परिवार में मातम पसरा है।

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त्योहार से पहले टूटा दुखों का पहाड़
करवा चौथ सुहागिनों के लिए पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना का पर्व है। कोमल के लिए भी इस त्योहार से कई उम्मीदें जुड़ी थीं, लेकिन पति के निधन से उनकी जिंदगी में गहरा खालीपन आ गया है। जिस दिन के लिए वह व्रत रखने की तैयारी कर रही थीं, उससे पहले ही उन्हें जीवनसाथी से बिछड़ने का दुख झेलना पड़ा। अब परिवार के लिए करवा चौथ की खुशियों की जगह चंद्रमणि की यादें और उनके जाने का गम रह गया है।
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पत्नी और पिता सदमे में
चंद्रमणि के निधन से उनकी पत्नी कोमल और पिता धर्मचंद सहित पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिवार ने उनके साथ भविष्य के कई सपने संजोए थे, लेकिन असमय निधन से सब कुछ बदल गया। कोमल के लिए जीवनसाथी के बिना आगे का जीवन बिताना एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले त्योहार और जीवन के खास मौके उन्हें चंद्रमणि की कमी का अहसास कराते रहेंगे।
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परिवार में पसरा मातम
करवा चौथ से ठीक पहले हुई इस दुखद घटना ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। पति को खोने के दुख के साथ कोमल और उनके परिजन इस कठिन समय से गुजर रहे हैं। गांव में भी चंद्रमणि के निधन को लेकर शोक का माहौल है।

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