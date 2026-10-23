हिमाचल: करवा चौथ से सात दिन पहले उजड़ा कोमल का सुहाग, पति चंद्रमणि के निधन से परिवार में मातम

करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखने की तैयारी कर रही कोमल की खुशियां त्योहार से सात दिन पहले ही छिन गईं। चंबा जिले के होली क्षेत्र के कुलेठ गांव में उनके पति चंद्रमणि कुलेठी का असमय निधन हो गया। इस घटना से परिवार में मातम पसरा है।

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करवा चौथ सुहागिनों के लिए पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना का पर्व है। कोमल के लिए भी इस त्योहार से कई उम्मीदें जुड़ी थीं, लेकिन पति के निधन से उनकी जिंदगी में गहरा खालीपन आ गया है। जिस दिन के लिए वह व्रत रखने की तैयारी कर रही थीं, उससे पहले ही उन्हें जीवनसाथी से बिछड़ने का दुख झेलना पड़ा। अब परिवार के लिए करवा चौथ की खुशियों की जगह चंद्रमणि की यादें और उनके जाने का गम रह गया है।चंद्रमणि के निधन से उनकी पत्नी कोमल और पिता धर्मचंद सहित पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिवार ने उनके साथ भविष्य के कई सपने संजोए थे, लेकिन असमय निधन से सब कुछ बदल गया। कोमल के लिए जीवनसाथी के बिना आगे का जीवन बिताना एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले त्योहार और जीवन के खास मौके उन्हें चंद्रमणि की कमी का अहसास कराते रहेंगे।करवा चौथ से ठीक पहले हुई इस दुखद घटना ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। पति को खोने के दुख के साथ कोमल और उनके परिजन इस कठिन समय से गुजर रहे हैं। गांव में भी चंद्रमणि के निधन को लेकर शोक का माहौल है।