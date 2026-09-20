फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal pradesh flat sale purchase tcp consent registration rules

हिमाचल: प्रदेश में फ्लैट खरीदने-बेचने से पहले अब टीसीपी की सहमति जरूरी, बिना मंजूरी नहीं होगी रजिस्ट्री

Sun, 20 Sep 2026 09:55 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 20 Sep 2026 09:55 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में फ्लैट की खरीद-फरोख्त को लेकर प्रक्रिया सख्त की गई है। अब संबंधित संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) विभाग की सहमति जरूरी होगी। टीसीपी भवन का स्वीकृत नक्शा, निर्माण की स्थिति और नियमों के अनुपालन की जांच करेगा। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
himachal pradesh flat sale purchase tcp consent registration rules
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में फ्लैट खरीदने और बेचने वालों के लिए अब संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संबंधित फ्लैट की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से पहले नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की सहमति लेना जरूरी किया गया है। इसके बाद ही राजस्व विभाग रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

विज्ञापन


नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को पहले नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से सहमति लेने के लिए भेजा जा रहा है। विभाग संबंधित भवन और उसमें बने फ्लैट की वैधता से जुड़े पहलुओं की जांच करेगा।
विज्ञापन


स्वीकृत नक्शे और निर्माण की होगी जांच
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग यह देखेगा कि संबंधित भवन का नक्शा स्वीकृत है या नहीं और भवन का निर्माण निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है या नहीं। खास तौर पर स्वीकृत नक्शे में बदलाव, अतिरिक्त मंजिल का निर्माण या अन्य निर्माण नियमों के उल्लंघन की स्थिति की जांच की जाएगी। यदि भवन में स्वीकृत योजना से अलग निर्माण पाया जाता है तो संपत्ति की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हिमाचल सरकार के आधिकारिक भवन योजना अनुमति पोर्टल के अनुसार, नियोजन, विशेष या घोषित नियोजन क्षेत्र में निर्माण अथवा विकास गतिविधि के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पोर्टल पर यह भी उल्लेख है कि भूमि के उपविभाजन से जुड़े कुछ हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण संबंधित स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता।

फ्लैट बेचने से पहले दस्तावेज जांचना जरूरी
इस व्यवस्था का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपना फ्लैट बेचने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें रजिस्ट्री से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस भवन में फ्लैट स्थित है, उसका निर्माण स्वीकृत योजना और लागू नियमों के अनुरूप है। खरीदारों के लिए भी संपत्ति के दस्तावेजों और भवन की स्वीकृत स्थिति की जांच महत्वपूर्ण हो जाएगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से सहमति मिलने के बाद ही राजस्व विभाग रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

अवैध निर्माण पर लगाम लगाने की कोशिश
सरकार की इस प्रक्रिया का उद्देश्य नियमों के विपरीत बने भवनों और अवैध निर्माण वाली संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाना बताया जा रहा है। कई बार भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे में बदलाव कर दिया जाता है या स्वीकृत क्षमता से अधिक मंजिलों का निर्माण कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को बाद में कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री से पहले ही भवन की स्थिति की जांच किए जाने से ऐसी संपत्तियों की पहचान प्रक्रिया के शुरुआती चरण में हो सकेगी।

राजेश धर्माणी ने कही यह बात
नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की सहमति को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजस्व विभाग के साथ पहले भी चर्चा हो चुकी है। इस व्यवस्था के बाद संपत्ति की खरीद-फरोख्त में राजस्व विभाग और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के बीच समन्वय की भूमिका बढ़ जाएगी।

खरीदारों को भी बरतनी होगी सावधानी
फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए अब केवल जमीन के दस्तावेज और रजिस्ट्री की स्थिति देखना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित भवन का स्वीकृत नक्शा और वास्तविक निर्माण एक-दूसरे के अनुरूप हैं।

खरीदार को यह जांचना भी जरूरी होगा कि भवन में अतिरिक्त मंजिल या स्वीकृत योजना से अलग कोई निर्माण तो नहीं किया गया है। इससे भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवाद और प्रशासनिक अड़चन से बचने में मदद मिल सकती है। वहीं, फ्लैट बेचने वाले मालिकों को भी रजिस्ट्री से पहले नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से आवश्यक सहमति लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

भवन निर्माण की अनुमति की व्यवस्था पहले से मौजूद
हिमाचल सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन भवन योजना अनुमति पोर्टल पर भवन निर्माण और भूमि विकास से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इसमें भूमि के उपविभाजन और विकास तथा भवन निर्माण की अनुमति से संबंधित आवेदन भी शामिल हैं।

इस नई प्रक्रिया से संपत्ति के निर्माण की वैधता और उसकी रजिस्ट्री के बीच संबंध और स्पष्ट हो गया है। इसका असर खासतौर पर उन फ्लैटों पर पड़ सकता है जिनके भवन में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed