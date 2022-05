{"_id":"629398665536d635df22a4ab","slug":"himachal-news-12191-monthly-honorarium-to-pujari-maulvi-granthi-and-padari-in-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal Pradesh: पुजारी, ग्रंथी, मौलवी और पादरी को भी मिलेगा 12,191 रुपये मासिक मानदेय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 30 May 2022 05:00 AM IST