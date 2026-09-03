मौसम अपडेट: हिमाचल में तीन दिन बारिश का दौर, बिलासपुर-कांगड़ा समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 03 Sep 2026 02:12 PM IST
सार
हिमाचल में 3 से 5 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। 5 सितंबर को सोलन में भी भारी बारिश हो सकती है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बारिश के दौरान भूस्खलन, जलभराव और सड़कें फिसलने का खतरा रहेगा।
विज्ञापन
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 3 से 5 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
तीन दिन बारिश का असर, इन जिलों पर विशेष नजर
मौसम विभाग के 3 सितंबर को जारी बुलेटिन के अनुसार, 3 से 5 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में इन तीन दिनों के दौरान एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोलन में 5 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 6 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने के संकेत हैं। इसके बाद कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सप्ताह के बाकी दिनों में भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।
किन्नौर और लाहौल-स्पीति में तेज हवाओं का अलर्ट
3 से 5 सितंबर तक किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 3 से 6 सितंबर तक मैदानी/निचले पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।
विज्ञापन
पहले भी कई जगह हुई बारिश
पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। नैना देवी में 13 सेंटीमीटर, मुरारी देवी में 9 सेंटीमीटर और पत्तन बैराट व नाहन में क्रमश: 7 और 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। कसौली में भी 5 सेंटीमीटर बारिश हुई।
विज्ञापन
तीन दिन बारिश का असर, इन जिलों पर विशेष नजर
मौसम विभाग के 3 सितंबर को जारी बुलेटिन के अनुसार, 3 से 5 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में इन तीन दिनों के दौरान एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोलन में 5 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 6 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने के संकेत हैं। इसके बाद कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सप्ताह के बाकी दिनों में भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।
विज्ञापन
किन्नौर और लाहौल-स्पीति में तेज हवाओं का अलर्ट
3 से 5 सितंबर तक किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 3 से 6 सितंबर तक मैदानी/निचले पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।
विज्ञापन
पहले भी कई जगह हुई बारिश
पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। नैना देवी में 13 सेंटीमीटर, मुरारी देवी में 9 सेंटीमीटर और पत्तन बैराट व नाहन में क्रमश: 7 और 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। कसौली में भी 5 सेंटीमीटर बारिश हुई।
बारिश के दौरान भूस्खलन और जलभराव का खतरा
मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और कीचड़ खिसकने की आशंका जताई है। कुछ जल निकायों में जलस्तर और बहाव बढ़ सकता है, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी होने और दृश्यता कम होने से वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।
विभाग ने लोगों को भूस्खलन, अचानक बाढ़ और कीचड़ खिसकने की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने तथा नदी-नालों और अन्य जल निकायों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। वाहन चलाते समय गति सीमा और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है।
7 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 7 से 9 सितंबर के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि हल्की रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और कीचड़ खिसकने की आशंका जताई है। कुछ जल निकायों में जलस्तर और बहाव बढ़ सकता है, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी होने और दृश्यता कम होने से वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।
विभाग ने लोगों को भूस्खलन, अचानक बाढ़ और कीचड़ खिसकने की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने तथा नदी-नालों और अन्य जल निकायों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। वाहन चलाते समय गति सीमा और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है।
7 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 7 से 9 सितंबर के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि हल्की रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।