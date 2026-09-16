हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में 5623 शिक्षकों की मेरिट आधारित पोस्टिंग अटकी, शिक्षा विभाग अब इस नीति पर कर रहा काम

एक माह में करीब चार हजार पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य

उधर, शिक्षा विभाग का लक्ष्य अगले एक माह में करीब चार हजार पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का है। विभिन्न विषयों के एक हजार शिक्षकों की नियुक्तियां कर भी दी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेरिट के आधार पर पोस्टिंग का वादा पूरा होगा या फिर सरकार पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करेगी। फिलहाल हजारों शिक्षकों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री के ध्यान में यह मामला है। जल्द ही कोई फैसला ले लिया जाएगा।