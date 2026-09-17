हिमाचल में हिमपात: कुल्लू-लाहौल में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी; बढ़ी ठंड

सोलन में चार दिन बाद फिर बरसे बादल, बारिश के साथ छाई धुंध; तापमान में गिरावट

शहर और आसपास के क्षेत्रों में करीब चार दिन बाद शुक्रवार सुबह मौसम ने करवट ली। सुबह करीब 5:30 बजे तेज बारिश शुरू हुई, जो लगभग 7 बजे तक जारी रही। बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में धुंध भी छाई रही। इससे सुबह के समय ठंडक बढ़ गई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई।



बारिश के बाद आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम अभी भी खराब बना हुआ है। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं सुबह के समय आवाजाही करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊंचाई वाले और खुले क्षेत्रों में धुंध के कारण दृश्यता भी प्रभावित रही। इससे पहले रविवार को दोपहर के समय करीब एक घंटे तक बारिश हुई थी। इसके बाद मौसम में कुछ सुधार देखा गया था, लेकिन अब एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है।



19 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार

नौणी मौसम विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार सोलन जिले में 19 सितंबर तक हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को बदलते मौसम के बीच सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर सुबह और शाम के समय धुंध वाले क्षेत्रों में वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने और पर्याप्त दूरी बनाए रखने की जरूरत है।