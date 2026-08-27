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हिमाचल: जयराम ठाकुर बोले- भाजपा सरकार बनते ही बंद होगी लॉटरी, जिम्मेवार लोगों के खिलाफ होगी जांच

Thu, 27 Aug 2026 06:37 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 06:37 PM IST
सार

 जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी व्यवस्था को देवभूमि की संस्कृति के विपरीत बताते हुए कहा कि इसके दुष्परिणामों को नजरअंदाज कर सरकार ने प्रदेश को बर्बादी की राह पर धकेलने वाला फैसला लिया है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने पर लॉटरी व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाएगा और इसे शुरू करने के पीछे जिम्मेदार लोगों की जांच करवाई जाएगी।

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Himachal: Jairam Thakur says lottery operations will be stopped as soon as the BJP govt is formed
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश की आय बढ़ाने के नाम पर लॉटरी बहाल करने के कांग्रेस सरकार के फैसले पर नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने लॉटरी व्यवस्था को देवभूमि की संस्कृति के विपरीत बताते हुए कहा कि इसके दुष्परिणामों को नजरअंदाज कर सरकार ने प्रदेश को बर्बादी की राह पर धकेलने वाला फैसला लिया है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने पर लॉटरी व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाएगा और इसे शुरू करने के पीछे जिम्मेदार लोगों की जांच करवाई जाएगी। गुरुवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि जब प्रदेश में लॉटरी व्यवस्था बंद की गई थी, उस समय भाजपा की सरकार थी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हुए।

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लोगों के घर बिके, जमीनें गिरवी रखनी पड़ीं और यहां तक कि जेवर बेचने की नौबत आई। उनके अनुसार, एक बार इसकी आदत लगने के बाद इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने लॉटरी की तुलना नशे से करते हुए कहा कि यह भी एक तरह की लत है। जिस प्रकार चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों ने युवाओं और परिवारों को बर्बाद किया है, उसी तरह लॉटरी भी आर्थिक और सामाजिक नुकसान का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति भले सुधरे, लेकिन अधिकांश परिवारों को नुकसान उठाना पड़ता है। 

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प्रदेश का सबसे बड़ा संकट चिट्टे और अन्य घातक नशों का: जयराम
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा संकट चिट्टे और अन्य घातक नशों का है। हजारों परिवार नशे की वजह से प्रभावित हो चुके हैं और युवा पीढ़ी इसका गंभीर खामियाजा भुगत रही है। ऐसे समय में सरकार का पूरा ध्यान नशे के खात्मे पर होना चाहिए, न कि लॉटरी जैसे सिस्टम को दोबारा शुरू करने पर। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए। लॉटरी शुरू करने से प्रदेश का भला होने के बजाय नुकसान होने की आशंका है। नेता विपक्ष ने लॉटरी व्यवस्था शुरू करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे जबरदस्ती लागू करने और शुरू करवाने के पीछे प्रदेश हित के बजाय निजी हित साधने की मंशा दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि जिस कंपनी को यह काम दिया जा रहा है, उसके पीछे मुख्यमंत्री की मित्र मंडली काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच भाजपा सरकार बनने के बाद करवाई जाएगी।

शिमला महिला मंडल की बहनों ने बांधी राखी
 शिमला महिला मोर्चा की बहनों ने वीरवार को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राखी बांधकर रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस स्नेह और आत्मीयता के लिए सभी बहनों का हृदय से आभार। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और सभी के सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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