हिमाचल: आईपीएस संजीव कुमार गांधी बने पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के एमडी

हिमाचल सरकार ने आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार गांधी को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वर्ष 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी गांधी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। इससे पहले संजीव कुमार गांधी की सेवाएं कार्मिक विभाग के अधीन रखी गई थीं। संजीव कुमार गांधी की नई नियुक्ति के साथ ही आईएएस अधिकारी विनय कुमार को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है।

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