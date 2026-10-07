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हिमाचल: आईपीएस संजीव कुमार गांधी बने पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के एमडी

Wed, 07 Oct 2026 07:02 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 07:02 PM IST
सार

सरकार ने आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार गांधी को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

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Himachal: IPS Sanjeev Kumar Gandhi appointed MD of Backward Classes Finance and Development Corporation.
आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार गांधी(फाइल)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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 हिमाचल सरकार ने आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार गांधी को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वर्ष 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी गांधी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। इससे पहले संजीव कुमार गांधी की सेवाएं कार्मिक विभाग के अधीन रखी गई थीं। संजीव कुमार गांधी की नई नियुक्ति के साथ ही आईएएस अधिकारी विनय कुमार को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। 

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