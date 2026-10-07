हिमाचल: आईपीएस संजीव कुमार गांधी बने पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के एमडी
सरकार ने आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार गांधी को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।
विस्तार
हिमाचल सरकार ने आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार गांधी को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वर्ष 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी गांधी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। इससे पहले संजीव कुमार गांधी की सेवाएं कार्मिक विभाग के अधीन रखी गई थीं। संजीव कुमार गांधी की नई नियुक्ति के साथ ही आईएएस अधिकारी विनय कुमार को हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्य अभियंता नरेंद्र पाल की समयपूर्व सेवानिवृत्ति मंजूर
हिमाचल सरकार ने लोक निर्माण विभाग के मंडी जोन के मुख्य अभियंता नरेंद्र पाल सिंह चौहान की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के अनुसार वह 31 दिसंबर 2026 को दोपहर बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। सरकार ने यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम 2022 के नियम 4(2) के तहत उनके स्वयं के अनुरोध पर लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी हुई है।