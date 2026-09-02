हिमाचल: आईआईटी मंडी का छात्र अपने कमरे में फंदे से लटका मिला, माैके से नहीं मिला सुसाइड नोट
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 10:36 AM IST
सार
छात्र सोमवार शाम पीएचडी के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का परिणाम आने के बाद से परेशान बताया जा रहा था। मंगलवार को जब उसने फोन उठाना और कमरे का दरवाजा खोलना बंद कर दिया तो परिजनों को चिंता हुई।
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विस्तार
आईआईटी मंडी के एक छात्र का शव मंगलवार दोपहर कटौला में किराये के कमरे में फंदे से लटका मिला। छात्र सोमवार शाम पीएचडी के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का परिणाम आने के बाद से परेशान बताया जा रहा था।
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मंगलवार को जब उसने फोन उठाना और कमरे का दरवाजा खोलना बंद कर दिया तो परिजनों को चिंता हुई। पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 1:40 बजे कटौला पंचायत के प्रधान महेश्वर सिंह ने सूचना दी कि कटौला स्कूल के समीप किराये पर रह रहा आईआईटी का छात्र काफी देर से कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है।
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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने चिटकनी तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो गुरप्रीत सिंह रस्सी के फंदे से लटका था। वह डलहौजी का रहने वाला था। आरएफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है।
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