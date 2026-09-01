फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   New Education Policy: Polytechnic students will now be evaluated based on grades instead of marks.

नई शिक्षा नीति: पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों का अब अंकों के बजाय ग्रेड से होगा मूल्यांकन

Wed, 02 Sep 2026 07:00 AM IST
Krishan Singh विपिन चौधरी, धर्मशाला।
विपिन चौधरी, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 07:00 AM IST
सार

प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब विद्यार्थियों को पारंपरिक तरीके से अंकों के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को बदला गया है।

विज्ञापन
New Education Policy: Polytechnic students will now be evaluated based on grades instead of marks.
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 हिमाचल प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब विद्यार्थियों को पारंपरिक तरीके से अंकों के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को बदला गया है। एन-2022 पाठ्यक्रम के तहत शुरू की गई इस व्यवस्था में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन सेमेस्टर स्तर पर एसजीपीए और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद सीजीपीए के आधार पर किया जाएगा।

विज्ञापन

इस नई व्यवस्था के तहत जून 2026 में अपना डिप्लोमा पूरा करने वाले विद्यार्थियों को पहली बार ग्रेड आधारित डिप्लोमा जारी किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विद्यार्थियों को मिलने वाले डिप्लोमा हाईटेक प्रणाली से लैस होंगे और इनमें पारंपरिक अंकों के स्थान पर ग्रेड और सीजीपीए का उल्लेख किया जाएगा।

विज्ञापन

हर सेमेस्टर के प्रदर्शन से तय होगा सीजीपीए
नई मूल्यांकन प्रणाली में विद्यार्थी के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रदर्शन को एसजीपीए के रूप में दर्ज किया जाएगा। सभी सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर पाठ्यक्रम पूरा होने पर विद्यार्थी का सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए) तैयार होगा। इससे पूरे डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दौरान विद्यार्थी के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन किया जा सकेगा।

एक-दो सप्ताह में जारी होंगे नए डिप्लोमा
तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंकों के बजाय ग्रेड देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एन-2022 पाठ्यक्रम में यह व्यवस्था लागू की गई थी। जून 2026 में परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों को इस बार सीजीपीए आधारित हाईटेक डिप्लोमा दिए जाएंगे। इन्हें एक-दो सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।

विज्ञापन

कितने अंकों पर मिलेगा कौन सा ग्रेड
ग्रेड                     ग्रेड प्वाइंट    अंकों की रेंज
ए + (एक्सीलेंट)        10             91-100
ए (वेरी गुड)               9             81-90
बी + (गुड)                8            71-80
बी (एबव एवरेज)       7              61-70
सी+                        6             51-60
सी+                      5               46-50
डी                        4                40-45
एफ (फेल)              0                <40

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed