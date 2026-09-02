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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Road Accident: Car overturns on the road in Mahunag; one dead, two critically injured.

सड़क हादसा: माहूंनाग में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी कार, एक की मौत; दो गंभीर घायल

Wed, 02 Sep 2026 10:47 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, करसोग(मंडी)।
संवाद न्यूज एजेंसी, करसोग(मंडी)। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 10:47 AM IST
सार

 माहूंनाग के समीप बुधवार सुबह एक कार के सड़क पर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।

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Road Accident: Car overturns on the road in Mahunag; one dead, two critically injured.
माहूंनाग में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी कार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के माहूंनाग के समीप बुधवार सुबह एक कार के सड़क पर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार कार माहूंनाग के समीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसा होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और वाहन में सवार घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

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हादसे में मोहन सिंह मेहरन की मौत हो गई। वहीं विनीत और चुड़ामणी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। डीएसपी करसोग चांद किशोर ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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