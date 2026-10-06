हिमाचल हाईकोर्ट: क्लर्क या प्रूफ रीडर पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल तय, 71 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला ने क्लर्क और प्रूफ रीडर के पद के लिए आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा की तारीख और वेन्यू की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह परीक्षा 15 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक किया जाएगा।

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