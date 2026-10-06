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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal High Court: Screening test schedule finalized for Clerk or Proof Reader posts; 71 candidates to take

हिमाचल हाईकोर्ट: क्लर्क या प्रूफ रीडर पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल तय, 71 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

Tue, 06 Oct 2026 07:43 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 07:43 PM IST
सार

उच्च न्यायालय शिमला ने क्लर्क और प्रूफ रीडर के पद के लिए आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा की तारीख और वेन्यू की घोषणा कर दी है।

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Himachal High Court: Screening test schedule finalized for Clerk or Proof Reader posts; 71 candidates to take
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला ने क्लर्क और प्रूफ रीडर के पद के लिए आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा की तारीख और वेन्यू की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह परीक्षा 15 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक किया जाएगा।

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परीक्षा का मुख्य केंद्र न्यू ऑडिटोरियम, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला-1 निर्धारित किया गया है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 71 अभ्यर्थी भाग लेंगे। उच्च न्यायालय की जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सभी अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड या हॉल टिकट साथ लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी या दिशा-निर्देशों के लिए हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
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