हिमाचल: 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में ड्रेस कोड तय, सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला

हिमाचल प्रदेश के 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों की पहचान अब एक समान और विशिष्ट होगी। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, शिक्षकों के ड्रेस कोड और स्कूल भवनों की रंग को अंतिम रूप दे दिया है। बैठक में तय किया गया कि सभी सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थी हरे रंग की थीम पर आधारित यूनिफॉर्म पहनेंगे। वहीं महिला शिक्षिकों के लिए हल्के लाइलैक (बैंगनी) रंग की पोशाक और पुरुष शिक्षकों के लिए हल्के नीले रंग की शर्ट-पैंट निर्धारित की गई है। एक अक्तूबर से नया ड्रेस कोड लागू होगा। प्रिंसिपल भी इसके दायरे में आएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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