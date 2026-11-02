वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली: सीएम सुक्खू बोले- वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश एकजुट लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं

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नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली में हिमाचल प्रदेश से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू समेत प्रदेश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री, कांग्रेस विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी भी महारैली में शामिल हुए। विज्ञापन

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी कांग्रेस मुख्यालय से रामलीला मैदान जाते समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान तस्वीर साझा करते हुए कहा कि लोकतंत्र, संविधान और जनता के मताधिकार की रक्षा के संकल्प के साथ देशभर के इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। वोट चोरी और लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी आवाज को बुलंद करने के लिए देशभर से लोग नई दिल्ली पहुंचे हैं। हिमाचल के हजारों साथी भी इस महारैली में शामिल हुए हैं।



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दिल्ली में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक है और उनकी रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ी है। यह महारैली इतिहास की गवाह बनेगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश से करीब 15 हजार लोग महारैली में भाग लेने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। जिंटा ने महारैली को भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत बताया।

एचआरटीसी की तीस बसें गईं

हिमाचल से कुल 201 बसें नई दिल्ली के लिए रवाना हुईं। इनमें करीब 30 बसें एचआरटीसी की थीं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से करीब 500 अन्य वाहनों की व्यवस्था की गई थी।