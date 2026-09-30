हिमाचल: केंद्रीय टीम ने बरसात के नुकसान का लिया जायजा, रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मुआवजा

संयुक्त सचिव एम. रामचंद्रुडु ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार से आपदा से हुए नुकसान की समग्र रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय टीम उसका आकलन करेगी। इसके उपरांत राहत सहायता के संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। केंद्रीय टीम में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडु के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक प्रकाश चंद, कृषि विभाग के निदेशक डॉ. सुभाष चंद्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक रामावतार मीणा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अभियंता शाश्वत महापात्रा, वित्त मंत्रालय के उपनिदेशक कनव दुआ, इसरो के वैज्ञानिक डॉ. शशिवर्धन रेड्डी, हिमाचल के अतिरिक्त सचिव सुनील वर्मा, एडीएम सुरजीत राठौर और एसडीएम मनाली गुंजीत चीमा मौजूद रहे।