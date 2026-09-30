हिमाचल विश्वविद्यालय: फोरेंसिक साइंस, एमए जेएमसी और एमएड के परिणाम घोषित

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जून-जुलाई 2026 में आयोजित परीक्षाओं के पांच परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए। परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एमएससी फोरेंसिक साइंस द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम 96.67 प्रतिशत रहा, जबकि चतुर्थ सेमेस्टर में 100 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे।

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एमए जेएमसी के प्रथम सेमेस्टर के जनवरी बैच का परिणाम 87.50 प्रतिशत रहा। तृतीय सेमेस्टर के जनवरी बैच में 100 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे। एमएड तृतीय सेमेस्टर का परिणाम भी 100 प्रतिशत रहा।विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपनी आईडी के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने संबंधित विभागों और वेब एडमिन को परिणाम अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।