हिमाचल: इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेरिट में अनारक्षित पद पर मिलेगी नियुक्ति, सरकार ने स्पष्ट किए नियम

मेरिट का लाभ लेने के लिए ये मानक जरूरी

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ओन मेरिट का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का सामान्य श्रेणी के समान मानकों पर चयनित होना जरूरी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा, अनुभव, न्यूनतम अंकों, परीक्षा में अतिरिक्त अवसर या चयन प्रक्रिया में दी गई किसी अन्य विशेष रियायत का लाभ लिया है तो उसे ओन मेरिट अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा। अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के राजेश कुमार डारिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामलों का उल्लेख किया है। इन मामलों में सामान्य मेरिट में चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में गिने जाने के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आए थे।