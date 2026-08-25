फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal Assembly Session: Govt will not reduce recruitment exam fees in Himachal

विधानसभा सत्र: हिमाचल में भर्ती परीक्षा शुल्क कम नहीं करेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने लिखित जवाब में किया स्पष्ट

Wed, 26 Aug 2026 06:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 06:00 AM IST
सार

 विधानसभा में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान शुल्क संरचना कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखकर तय की गई है।

विज्ञापन
himachal Assembly Session: Govt will not reduce recruitment exam fees in Himachal
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू । - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल भर्ती परीक्षाओं के लिए लिए जा रहे परीक्षा शुल्क में कमी करने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान शुल्क संरचना कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखकर तय की गई है।मुख्यमंत्री की ओर से सदन में दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऑफलाइन (पेपर-पेन) मोड में आयोजित परीक्षाओं के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 360 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 120 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाता था।

विज्ञापन

बाद में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और तकनीकी व्यवस्था लागू होने के बाद शुल्क संरचना में संशोधन किया गया। 14 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए शुल्क तय करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद आयोग की 7 अगस्त 2025 को हुई बैठक में परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित करने के लिए चयनित एजेंसी पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से 700 रुपये प्रसंस्करण शुल्क तय किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

आयोग की सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली से हो रहीं
वर्तमान में राज्य चयन आयोग की सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली से आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 मार्च 2024 के कार्यालय आदेश के तहत परीक्षा शुल्क 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया था। इसके बाद 31 मार्च 2026 को प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग को भी राज्य चयन आयोग की तर्ज पर अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने का अधिकार प्रदान कर दिया। परीक्षा शुल्क में वृद्धि को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में शुल्क कम करने का कोई विचार नहीं है। सरकार का तर्क है कि आधुनिक तकनीक आधारित भर्ती परीक्षाओं के संचालन, एजेंसियों के भुगतान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसे देखते हुए वर्तमान शुल्क संरचना तय की गई है।

विज्ञापन

ग्रामीणों का विरोध नहीं हुआ तो बढ़ाएंगे नगर परिषद नालागढ़ का दायरा
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीणों का विरोध नहीं हुआ तो नगर परिषद नालागढ़ का दायरा बढ़ाया जाएगा। विधायक हरदीप सिंह बावा ने कहा कि साल 2012 से 17 तक कांग्रेस सरकार के दौरान किरपालपुर, गागूवाल और राड़ीयाली के क्षेत्रों को नगर परिषद नालागढ़ में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। पूर्व की भाजपा सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। नालागढ़ का अब बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। नगर परिषद में नए क्षेत्र शामिल करने से सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होगी। जवाब में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस बाबत प्रस्ताव बनाकर उपायुक्त सोलन के माध्यम से विभाग को भेजा जाए। इस पर विचार किया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed