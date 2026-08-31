Shimla News: हिल क्वींस ने कर्मचारियों को बांटे रेनकोट
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। रोटरी क्लब शिमला हिल क्वींस ने नगर निगम कर्मचारियों को साेमवार को 20 रेनकोट वितरित किए। यह रेनकोट वार्ड नंबर एक स्थित पार्षद कार्यालय में बांटे गए। यह पहल वार्ड नंबर एक की पार्षद मीनू चौहान के अनुरोध पर की थी। इसका उद्देश्य शहर की स्वच्छता में लगे कर्मचारियों का सहयोग करना था। इस अवसर पर मीना चंदेल, अब्बू अरोड़ा, कविता सूद और क्लब अध्यक्ष हरप्रीत कौर सैम्बी मौजूद थे। क्लब अध्यक्ष हरप्रीत कौर सैम्बी ने पार्षद मीनू चौहान का आभार व्यक्त किया। संवाद
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