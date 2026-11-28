हाईकोर्ट का निर्णय हाटी समाज की जीत : रुमित
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने हाटी समुदाय के पक्ष में हाईकोर्ट का निर्णय आने पर सिरमौरवासियों और हाटी समाज को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला वर्षों से अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हजारों लोगों की एकजुटता, धैर्य और समर्पण की ऐतिहासिक जीत है। इस संघर्ष में अनेक लोगों ने अपना समय और संसाधन समर्पित किए तथा तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने अधिकारों की आवाज बुलंद रखी। ऐसे सभी संघर्षशील लोगों के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को हाटी समाज के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। संवाद
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