Himachal Rain: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर जगह-जगह भूस्खलन, रात से जाम में फंसे यात्री

मंडी जिले में बारिश आफत बनकर बरसी है। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मंडी-पंडोह के बीच सात मील के पास और जगह-जगह चट्टानें और मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद है। मार्ग बंद होने के चलते यात्री कल रात से भूख प्यासे जाम में फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे को बहाल करने के लिए मशीनरी लगी हुई है लेकिन बार-बार मलबा बिरने के कारण यातायात बहाल करने में बाधा आ रही है।

#WATCH | Heavy rainfall in Himachal Pradesh's Mandi district leads to landslide on Chandigarh-Manali highway near 7 Mile; causes heavy traffic jam